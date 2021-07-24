Известная певица и актриса Дженнифер Лопес покорила аудиторию утренним фото без косметики

Через два дня Дженнифер отпразднует свое 52-летие, при этом сложно поверить, что эти цифры реальны. Недавно в разделе Стори исполнительница опубликовала утренний кадр, показывая себя с близкого ракурса и демонстрируя лицо без макияжа.

На снимке Лопес не только выглядит молодо, но еще и восхищает идеальной кожей без морщин, впадин и тусклости. В целом, на утреннем фото в постели Дженнифер выглядела очень естественно, поэтому и покорила сеть таким образом.

Ранее для поклонников Лопес подметила, что она очень заботится о себе – это и есть ее секрет ухода за собой: "До 25 лет у тебя лицо, которое тебе подарил Бог, а после – лицо, которое ты заслужила".

Не секрет и то, что артистка не может прожить без спорта – она тренируется с двумя тренерами три-четыре раза в неделю по утрам.

Помогает держать себя в форме исполнительнице и правильное питание без диет – она просто следит за калорийностью пищи и старается потреблять не больше 1400 калорий в день. Ради кожи Лопес все время пьет воду и старается много спать, чтобы выглядеть отдохнувшей.

«Утреннее лицо волшебницы🥺😘; а вот это супер, эти губы😍; Ласковая малышка Дженька❤️» - пишут фанаты.

Напомним, Лопес смыла макияж и показала настоящее лицо без фотошопа: "У нее договор с дьяволом..."

Как сообщала Politeka, Лопес потянула за штаны, насмешив видом в спортивном костюме: "Что вы там увидели?"

Также Politeka писала, что Лопес лишила дара речи, хвастнув формами в крошечной маечке: "И ей скоро 52?"