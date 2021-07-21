Актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа и фотошопа во время косметических процедур

Через четыре дня знаменитая исполнительница отпразднует 52-летие. По этому поводу фанаты решили опубликовать на своих фан-страницах в Инстаграм разные кадры с Лопес, сделанные совсем недавно.

Поскольку Дженнифер решила не рассказывать каждый раз, как ухаживает за собой и какие секреты красоты помогают ей быть в форме, она просто запустила собственную косметику. Линией ухода она пользуется и сама, поэтому показывает в роликах, как следит за собой в свободное время.

По словам Дженнифер, она каждый день увлажняет кожу, ведь не хочет иметь лишнюю дряблость и морщины.

«Можем ли мы просто оценить, что этой абсолютно естественной красоте всего за 4 дня исполняется 52 года? 🙌🏻✨👑🤍; Какая она милашка ❤️; Счастливые ее поклонники. Она такая горячая 🥵 Но без макияжа не привлекательна !!!!!!! Я действительно не понимаю, лол; Потрясающий видJLO❤; Как мило; Красивая дама и милая, любящая детей ❤; Так красиво, что ты все еще выглядишь такой молодой 👏👍; У нее договор с Дьяволом .... 😂 Она самая красивая из всех», - отвечают в сети.

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