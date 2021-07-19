Знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес в простом образе впечатлила моложавым видом

Известная исполнительница много времени уделяет уходу за собой, поэтому фактически на каждом фото может похвастаться безупречной внешностью и ярким стилем. В отличие от концертных образов, в повседневной рутине исполнительница предпочитает «блистать» в простых и часто неприметных спортивных нарядах.

Чтобы привлекать внимание к себе, Лопес также нередко делает яркие селфи прямо в машине, показывая не только «образ дня», но и то, как свежо она выглядит. Через пару дней звезда отпразднует 52-летие, поэтому поклонники были удивлены новому кадру.

Как можно заметить, на нём Лопес в белой майке на тонких бретельках и в солнцезащитных очках спокойно демонстрирует лицо с минимумом макияжа. И даже так звезда выглядит на двадцать лет моложе. Распущенные волосы, аккуратные украшения и скромный лук в целом только подчеркнули звездную привлекательность.

Поклонники отреагировали сразу: «Невероятная; И ей скоро 52?; Ох, респект тебе т твоей коже 🙏🏿💖; она просто чудесная💖💖; Мощный вид😍; Счастливый день, королева красоты; Джен, когда я вырасту, я хочу быть похожей на тебя. 🔥».

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