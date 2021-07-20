Популярная певица Дженнифер Лопес прогулялась на улице в стильном спортивном косютме

Популярная исполнительница привыкла быть в центре внимания, тем не менее, в повседневной жизни Лопес старается удивлять не открытыми и блестящими платьями, а более сдержанными спортивными образом. В частности, чаще всего на прогулках Лопес появляется в спортивных костюмах с одинаковым дизайном или в лосинах и коротком топике.

Вечером Дженнифер Лопес после очередной поездки была замечена в стильном светлом костюме с оригинальным принтом. Не обошлось без привычных акцентов на плоском животе, которым Дженнифер так гордится. 51-летняя знаменитость смогла доказать, что занимается с тренерами не зря.

И хотя за Лопес закрепилась своеобразная слава «зануды», ведь она не пьет, не курит и даже отказалась от всхе напитков, кроме воды и смузи, она старается поддерживать образ роковой красотки.

На новых кадрах же Дженнифер удалось еще и повеселить аудиторию: фотографы засняли, как звезда поправляла штаны, потягивая за резинку на них, что насмешило фанатов:

«😍só красивая 😍; счастливого сладкого понедельника, миллион миллионов поцелуев ❤; какая она забавная; не тяните штаны!; она не вышла замуж за Бена и стала интереснее; здесь что-то есть? Ха, что вы там увидели?».

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой

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