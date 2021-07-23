Известная актриса и певица Дженнифер Лопес прогулялась на улице в модном черно-белом комбинезоне

Завтра знаменитая исполнительница Дженнифер Лопес отпразднует 52-летие, чего очень ждут фанаты. Практически каждый пост звезды бурно обсуждается в сети, ведь певица не забывает демонстрировать свой уход за кожей.

Именно поэтому многие пользователи Инстаграм думают, что все средства, которыми пользуется Лопес на публике, - просто реклама. А сияющий вид Дженнифер на самом деле должен считаться заслугой косметологов.

Тем не менее, подобное артистка отрицает и намерено обращает внимание фотографов на себя. Ухоженная кожа Лопес и спортивная форма являются доказательством ее упорно труда. Даже на прогулке Дженнифер довольно сияет, показывая трендовые наряды в выдержанной цветовой гамме.

В целом, как можно заметить, Лопес чувствует себя уверенно в любое время перед камерами, поэтому никогда не скрывает фигуру. Всячески подчеркивая достоинства, звезда желает доказать: она выглядит значительно моложе своих лет.

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