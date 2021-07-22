Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес рассказала, какими средствами пользуется, чтобы молодо выглядеть

Как пишет Politeka.net, 51-летняя Джей Ло записала пятиминутное видео в своем Instagram, где рассказала какими косметическими средствами пользуется ежедневно и какой от них эффект.

"Привет замечательные! Я рассекречиваю вам свою настоящую утреннюю рутину, чтобы вы точно знали, как я остаюсь такой (P.S. Кофе и H2O всегда необходимы)✨", - пишет звезда.

Как видим, средства о которых рассказывает Дженнифер Лопес, действительно действенны, ведь в свои почти 52 года звезда имеет потрясающий вид, на лице совсем нет морщин.

Фанаты Джей Ло в комментариях под постом сделали актрисе множество комплиментов и сказали много приятных слов.

"Ты выглядишь прекрасно"," ты такая чудесная"," ты настоящая королева", "вы так хороши и великолепен уход за кожей"," свет JLo, который нужен каждому", - пишут пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что Лопес смыла макияж и показала истинное лицо без фотошопа: "у нее договор с дьяволом...".

Напомним, что Лопес лишила дара речи, похваставшись формами в крохотной маечке: "И ей скоро 52?".

А еще Politeka сообщала, что Дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью на совместном фото: "Прямо Близнецы".