Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес рассказала, какими средствами пользуется, чтобы молодо выглядеть
Как пишет Politeka.net, 51-летняя Джей Ло записала пятиминутное видео в своем Instagram, где рассказала какими косметическими средствами пользуется ежедневно и какой от них эффект.
"Привет замечательные! Я рассекречиваю вам свою настоящую утреннюю рутину, чтобы вы точно знали, как я остаюсь такой (P.S. Кофе и H2O всегда необходимы)✨", - пишет звезда.
Как видим, средства о которых рассказывает Дженнифер Лопес, действительно действенны, ведь в свои почти 52 года звезда имеет потрясающий вид, на лице совсем нет морщин.
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Фанаты Джей Ло в комментариях под постом сделали актрисе множество комплиментов и сказали много приятных слов.
"Ты выглядишь прекрасно"," ты такая чудесная"," ты настоящая королева", "вы так хороши и великолепен уход за кожей"," свет JLo, который нужен каждому", - пишут пользователи сети.
Ранее Politeka писала, что Лопес смыла макияж и показала истинное лицо без фотошопа: "у нее договор с дьяволом...".
Напомним, что Лопес лишила дара речи, похваставшись формами в крохотной маечке: "И ей скоро 52?".
А еще Politeka сообщала, что Дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью на совместном фото: "Прямо Близнецы".