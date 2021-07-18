Співачка і актриса Дженніфер Лопес показала свою дочку

Популярна артистка стала мамою у 2004 році - вона народила двійню - сина Макса (Максиміліан Девід) і дочку Еммі (Емма Мерібел), пише Politeka.net. Зірка намагається, як можна більше часу проводити з дітьми. Разом з Джей Ло двійнята їздять на зйомки, а також відпочивають.

На новому фото співачка показала, як виглядає її дочка Емма. Красуня розмістила знімок у своєму Instagram. Співачка сховала очі за сонячними окулярами, вона посміхалася, як і її чадо.

Емма - брюнетка з двома маленькими родимками на обличчі, що додають їй шарму.

"#WeekendVibes з моїм кокосом🥥 ✨ 💗", - написала Джей Ло.

Публікація швидко зібрала більше одного мільйона лайків і багато коментарів.

"Мої улюблені дівчатка!! ♥ ️ ", "Благослови вас бог", "така гарненька дівчинка», «вона стає такою дорослою😭», «ви обидві виглядаєте так красиво", " вона безумовно твоя міні-копія. ", "Ви дуже схожі", " така красива дочка у тебе😍", " Ой, Емма стає такою дорослою!!", "Мені подобається, як ви виглядаєте, прямо близнюки, це так мило❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Дженніфер Лопес народила дітей у шлюбі з музикантом Марком Ентоні. Зірка одному з інтерв'ю розповіла, що довгі роки не могла завагітніти.

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