Актриса, співачка і танцівниця Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу і фотошопу під час косметичних процедур

Через чотири дні знаменита виконавиця відсвяткує 52-річчя. З цього приводу фанати вирішили опублікувати на своїх фан-сторінках в Instagram різні кадри з Лопес, зроблені зовсім недавно.

Оскільки Дженніфер вирішила не розповідати кожен раз, як доглядає за собою і які секрети краси допомагають їй бути у формі, вона просто запустила власну косметику. Лінією догляду вона користується і сама, тому показує в роликах, як стежить за собою у вільний час.

За словами Дженніфер, вона щодня зволожує шкіру, адже не хоче мати зайву в'ялість і зморшки.

"Чи можемо ми просто оцінити, що цій абсолютно природній красі всього за 4 дні виповнюється 52 роки? 🙌 🏻 ✨ 👑 🤍 ; Яка вона милашка❤️; щасливі її шанувальники. Вона така гаряча 🥵 але без макіяжу не приваблива !!!!!!! Я дійсно не розумію, лол; приголомшливий видJLO❤; як мило; Красива дама і мила, любляча дітей ❤; Так красиво, що ти все ще виглядаєш такий молодий👏 👍; У неї договір з дияволом.... 😂 Вона найкрасивіша з усіх", - відповідають в мережі.

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