Знаменита актриса і співачка Дженніфер Лопес у простому образі вразила моложавим виглядом

Відома виконавиця багато часу приділяє догляду за собою, тому фактично на кожному фото може похвалитися бездоганною зовнішністю і яскравим стилем. На відміну від концертних образів, в повсякденній рутині виконавиця воліє «блищати» в простих і часто непримітних спортивних нарядах.

Щоб привертати увагу до себе, Лопес також нерідко робить яскраві селфі прямо в машині, показуючи не тільки «образ дня», але і те, як свіжо вона виглядає. Через пару днів зірка відсвяткує 52-річчя, тому шанувальники були здивовані новому кадру.

Як можна помітити, на ньому Лопес в білій майці на тонких бретельках і в сонцезахисних окулярах спокійно демонструє обличчя з мінімумом макіяжу. І навіть так зірка виглядає на двадцять років молодше. Розпущене волосся, акуратні прикраси і скромний лук в цілому тільки підкреслили зоряну привабливість.

Шанувальники відреагували відразу: "неймовірна; і їй скоро 52?; Ох, респект тобі т твоїй шкірі🙏 🏿 💖; вона просто чудова💖 💖; потужний вид😍 ; щасливий день, Королева краси; Джен, коли я виросту, я хочу бути схожою на тебе. 🔥».

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