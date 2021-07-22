Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес захопила своїм вчинком
Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес показала кадри, як виконує пісню Love make the world go round (Любов змушує світ обертатися) спільно з американським співаком Ліном-Мануелем Мірандою.
Дженніфер Лопес постала в новому вражаючому образі.
"Лін-Мануель і я перевидаємо цей прекрасний трек до 5-річного ювілею... Послання про любов і рівність, а також про припинення ненависті і страху резонує сьогодні ще більше», - зазначила співачка.
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Дженніфер Лопес додала, що всі виручені кошти будуть спрямовані до Фонду onePULSE на честь жертв, їх сімей і тих, що вижили після нападу на гей-клубі в Орландо в 2016 році.
Теракт називали найкривавішим у США після 11 вересня. В результаті стрілянини в клубі загинули 49 осіб.
Користувачі Мережі захоплюються чуттєвим виступ артистки і її красою.
"Ти красива жінка всередині і зовні! Так пишаюся тобою! Люблю тебе", "Любов завжди може змінити світ на краще", "Ух ти, такий приголомшливий виступ! Ви обидва звучите приголомшливо", - пишуть в коментарях.
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