Известная певица и актриса Дженнифер Лопес восхитила своим поступком
Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес показала кадры, как исполняет песню Love make the world go round (Любовь заставляет мир вращаться) совместно с американским певцом Лином-Мануэлем Мирандой.
Дженнифер Лопес предстала в новом впечатляющем образе.
«Лин-Мануэль и я переиздаем этот прекрасный трек к 5-летнему юбилею... Послание о любви и равенстве, а также о прекращении ненависти и страха резонирует сегодня еще больше», - отметила певица.
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Дженнифер Лопес добавила, что все вырученные средства будут направлены в фонд onePULSE в честь жертв, их семей и выживших после нападения на гей-клубе в Орландо в 2016 году.
Теракт называли самым кровавым в США после 11 сентября. В результате стрельбы в клубе погибли 49 человек.
Пользователи Сети восхищаются чувственным выступление артистки и ее красотой.
«Ты красивая женщина внутри и снаружи! Так горжусь тобой! Люблю тебя», «Любовь всегда может изменить мир к лучшему», «Ух ты, такое потрясающее выступление! Вы оба звучите потрясающе», - пишут в комментариях.
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