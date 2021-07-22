Известная певица и актриса Дженнифер Лопес восхитила своим поступком

Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес показала кадры, как исполняет песню Love make the world go round (Любовь заставляет мир вращаться) совместно с американским певцом Лином-Мануэлем Мирандой.

Дженнифер Лопес предстала в новом впечатляющем образе.

«Лин-Мануэль и я переиздаем этот прекрасный трек к 5-летнему юбилею... Послание о любви и равенстве, а также о прекращении ненависти и страха резонирует сегодня еще больше», - отметила певица.

Дженнифер Лопес добавила, что все вырученные средства будут направлены в фонд onePULSE в честь жертв, их семей и выживших после нападения на гей-клубе в Орландо в 2016 году.

Теракт называли самым кровавым в США после 11 сентября. В результате стрельбы в клубе погибли 49 человек.

Пользователи Сети восхищаются чувственным выступление артистки и ее красотой.

«Ты красивая женщина внутри и снаружи! Так горжусь тобой! Люблю тебя», «Любовь всегда может изменить мир к лучшему», «Ух ты, такое потрясающее выступление! Вы оба звучите потрясающе», - пишут в комментариях.

Напомним, Лопес смыла макияж и показала настоящее лицо без фотошопа: "У нее договор с дьяволом..."

Как сообщала Politeka, Лопес потянула за штаны, насмешив видом в спортивном костюме: "Что вы там увидели?"

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