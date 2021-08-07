Певица и актриса Дженнифер Лопес в последнее время стала чаще будоражить модными образами

Исполнительница имеет свой собственный уникальный стиль, который помогает ей быть самой яркой звездой в своем окружении. Поскольку для выхода в свет Лопес выбирает только дизайнерские наряды с огромными вырезами на декольте или с разрезами на ногах, то затмить такой образ весьма трудно.

Как можно заметить из кадра, представленного на фан-аккаунте, артистка и в этот раз выбрала весьма экстравагантный наряд. Платье не только не скрывало фигуру Лопес, оно еще и выгодно подчеркнуло ее пышные формы. Высокий разрез и открытая спина в платье сделали фигуру Дженнифер более эффектной.

Серебристая блестящая ткань, массивные аксессуары и привычная пышная прическа с вечерним макияжем превратили 52-летнюю знаменитость в настоящую бунтарку.

«Богиня 👑🛐; Потрясающе 😍; Любимый взгляд, когда-либо выглядеть бы так, как она; невероятная; это запретный плод; Ты мой восхитительный человек; Аффлеку очень повезло, с ним красивая женщина, и это будет для его жизни вау, это здорово», - пишут пользователи

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.

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