Відома українська співачка і продюсер Наталія Могилевська показала, як тусить зі своїм домашнім вихованцем
Як передає Politeka.net, Наталя позувала в домашньому образі - в блакитній сорочці і синіх штанях. Співачка сиділа на дивані в обнімку зі своєю "кращою подругою" - чорною собакою породи лабрадор на прізвисько Ая.
Співачка вирішила не фарбуватися і просто заховати обличчя за сонцезахисними окулярами. Схожі окуляри вона одягла і Айке.
Могилевська попросила вгадати передплатників, коли день народження у собаки і того, хто перший правильно відповість, чекає сюрприз.
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"На тусе, на чиле 😎
Хто вгадає, якого числа у Айкі день народження? Пишіть в коментарях.
Наступного тижня оголошу правильну відповідь і хто перший вгадає-отримає подарунок 🎁", - прокоментувала свій пост Могилевська.
На ще одному фото, яке було розміщено в Instagram, Могилевська тепло посміхається, притискаючи до себе собаку на прізвисько ая. Відзначимо, що раніше співачка називала її своєю «кращою подружкою-брюнеткою».
Нагадавши, холостячка Могилевська засвітилася з таємничим незнайомцем, кадри "прихованої" зйомки:"той, хто завжди поруч".
Як повідомляла Politeka, Наталії Могилевській довелося стрибнути з 26-метрового мосту в Києві, з'явилися кадри.
Також Politeka писала, що 45-річна Могилевська в мікро-ТОПі помірялася формами з 30-річною улюбленицею публіки.