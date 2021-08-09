Співачка Оля Цибульська не змогла втриматися і поділилася талантом на сторінці в соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, Оля Цибульська не втомлюється радувати шанувальників серіями яскравих і чуттєвих фотографій. Цього разу вона похвалилася своїми талантами, показавши емоційний вірш, який сама склала.
Співачка опублікувала новий зворушливий пост у своєму Instagram.
Що ти дивишся так? ⠀⠀
Наче десь загубив душу.⠀⠀
Ніби я душа ….⠀⠀
І тепер бути поруч мушу? ⠀⠀
⠀⠀
Що ти слухаєш так? ⠀⠀
Наче хтось в тебе вкрав мову. ⠀⠀
Триста літ назад…
І тепер повернув знову.⠀⠀
⠀⠀
Що ти тулишся так? ⠀⠀
Ніби лід хоче стати морем.⠀⠀
Ніби хочеш знак, ⠀⠀
Щоб навіки прощатись з горем.⠀⠀
⠀⠀
Що ти пахнеш так … ⠀⠀
Наче треба тікати з раю…⠀⠀
Наче час - хижак.⠀⠀
100 життів тебе ніби знаю.⠀⠀
⠀⠀
Ти цілуєш так ….⠀⠀
Ніби десь загубив душу.⠀⠀
Ніби я - душа…⠀⠀
І тепер бути поруч мушу.
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Свій пост вона супроводила ніжним фото, на якому позує в променях сонця, що сходить. На ній повсякденна чорна сукня, а на обличчі ніжний макіяж з акцентом на очі.
Користувачі соцмережі захопилися її талантом і навіть запропонували зробити пісню з цих рядків.
"Це красиво і щемливо) бути пісні?", "Вражають почуття і емоції", "У цій замітці прекрасно все: і фотографія і слова", "неймовірні рядки, до мурашок", "Віршик клас, і навіть всім назло, чомусь після скандалу з Славією і Дзідзьо на вас несуть какашки , але ви борець і дуже класна, таких як ви є мало в UA", - писали користувачі мережі.
Нагадаємо, Цибульська несподівано показала сина і чоловіка, якого від усіх приховує.
Як повідомляла Politeka, Цибульська ошелешила виглядом з вимазаним сметаною обличчям.
Також Politeka писала, що Цибульська образилася на Могилевську, чим закінчилася ворожнеча артисток.