Співачка Оля Цибульська не змогла втриматися і поділилася талантом на сторінці в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, Оля Цибульська не втомлюється радувати шанувальників серіями яскравих і чуттєвих фотографій. Цього разу вона похвалилася своїми талантами, показавши емоційний вірш, який сама склала.

Співачка опублікувала новий зворушливий пост у своєму Instagram.

Що ти дивишся так? ⠀⠀

Наче десь загубив душу.⠀⠀

Ніби я душа ….⠀⠀

І тепер бути поруч мушу? ⠀⠀

⠀⠀

Що ти слухаєш так? ⠀⠀

Наче хтось в тебе вкрав мову. ⠀⠀

Триста літ назад…

І тепер повернув знову.⠀⠀

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Що ти тулишся так? ⠀⠀

Ніби лід хоче стати морем.⠀⠀

Ніби хочеш знак, ⠀⠀

Щоб навіки прощатись з горем.⠀⠀

⠀⠀

Що ти пахнеш так … ⠀⠀

Наче треба тікати з раю…⠀⠀

Наче час - хижак.⠀⠀

100 життів тебе ніби знаю.⠀⠀

⠀⠀

Ти цілуєш так ….⠀⠀

Ніби десь загубив душу.⠀⠀

Ніби я - душа…⠀⠀

І тепер бути поруч мушу.



Свій пост вона супроводила ніжним фото, на якому позує в променях сонця, що сходить. На ній повсякденна чорна сукня, а на обличчі ніжний макіяж з акцентом на очі.

Користувачі соцмережі захопилися її талантом і навіть запропонували зробити пісню з цих рядків.

"Це красиво і щемливо) бути пісні?", "Вражають почуття і емоції", "У цій замітці прекрасно все: і фотографія і слова", "неймовірні рядки, до мурашок", "Віршик клас, і навіть всім назло, чомусь після скандалу з Славією і Дзідзьо на вас несуть какашки , але ви борець і дуже класна, таких як ви є мало в UA", - писали користувачі мережі.