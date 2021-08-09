Певица Оля Цибульская не смогла удержаться и поделилась талантом на странице в соцсети

Как сообщает Politeka.net, Оля Цибульская не устает радовать поклонников сериями ярких и чувственных фотографий. В этот раз она похвасталась своими талантами, показав эмоциональный стих, который сама сочинила.

Певица опубликовала новый трогательный пост в своем Instagram.

Що ти дивишся так? ⠀⠀

Наче десь загубив душу.⠀⠀

Ніби я душа ….⠀⠀

І тепер бути поруч мушу? ⠀⠀

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Що ти слухаєш так? ⠀⠀

Наче хтось в тебе вкрав мову. ⠀⠀

Триста літ назад…

І тепер повернув знову.⠀⠀

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Що ти тулишся так? ⠀⠀

Ніби лід хоче стати морем.⠀⠀

Ніби хочеш знак, ⠀⠀

Щоб навіки прощатись з горем.⠀⠀

⠀⠀

Що ти пахнеш так … ⠀⠀

Наче треба тікати з раю…⠀⠀

Наче час - хижак.⠀⠀

100 життів тебе ніби знаю.⠀⠀

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Ти цілуєш так ….⠀⠀

Ніби десь загубив душу.⠀⠀

Ніби я - душа…⠀⠀

І тепер бути поруч мушу.

Свой пост она сопроводила нежным фото, на котором позирует в лучах восходящего солнца. На ней повседневное черное платье, а на лице нежный макияж с акцентом на глаза.

Пользователи соцсети восхитились ее талантом и даже предложили сделать песню из этих строк.

"Это красиво и щемяще) быть песни?", "Поражают чувства и эмоции", "В этой заметке прекрасно все: и фотография и слова", "Невероятные строчки, до мурашек", "Стишок класс, и даже всем назло, почему-то после скандала со Славией и Дзидзьо на вас несут какашки , но вы борец и очень классная, таких как вы мало в UA", - писали пользователи сети.

Напомним, Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает.

Как сообщала Politeka, Цибульская ошарашила видом с измазанным сметаной лицом.

Также Politeka писала, что Цибульская обиделась на Могилевскую, чем закончилась вражда артисток.