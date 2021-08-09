Певица Оля Цибульская не смогла удержаться и поделилась талантом на странице в соцсети
Как сообщает Politeka.net, Оля Цибульская не устает радовать поклонников сериями ярких и чувственных фотографий. В этот раз она похвасталась своими талантами, показав эмоциональный стих, который сама сочинила.
Певица опубликовала новый трогательный пост в своем Instagram.
Що ти дивишся так? ⠀⠀
Наче десь загубив душу.⠀⠀
Ніби я душа ….⠀⠀
І тепер бути поруч мушу? ⠀⠀
⠀⠀
Що ти слухаєш так? ⠀⠀
Наче хтось в тебе вкрав мову. ⠀⠀
Триста літ назад…
І тепер повернув знову.⠀⠀
⠀⠀
Що ти тулишся так? ⠀⠀
Ніби лід хоче стати морем.⠀⠀
Ніби хочеш знак, ⠀⠀
Щоб навіки прощатись з горем.⠀⠀
⠀⠀
Що ти пахнеш так … ⠀⠀
Наче треба тікати з раю…⠀⠀
Наче час - хижак.⠀⠀
100 життів тебе ніби знаю.⠀⠀
⠀⠀
Ти цілуєш так ….⠀⠀
Ніби десь загубив душу.⠀⠀
Ніби я - душа…⠀⠀
І тепер бути поруч мушу.
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Свой пост она сопроводила нежным фото, на котором позирует в лучах восходящего солнца. На ней повседневное черное платье, а на лице нежный макияж с акцентом на глаза.
Пользователи соцсети восхитились ее талантом и даже предложили сделать песню из этих строк.
"Это красиво и щемяще) быть песни?", "Поражают чувства и эмоции", "В этой заметке прекрасно все: и фотография и слова", "Невероятные строчки, до мурашек", "Стишок класс, и даже всем назло, почему-то после скандала со Славией и Дзидзьо на вас несут какашки , но вы борец и очень классная, таких как вы мало в UA", - писали пользователи сети.
Напомним, Цибульская неожиданно показала сына и мужа, которого от всех скрывает.
Как сообщала Politeka, Цибульская ошарашила видом с измазанным сметаной лицом.
Также Politeka писала, что Цибульская обиделась на Могилевскую, чем закончилась вражда артисток.