Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова влаштувала день відповідей на провокаційні питання

Даша останнім часом почала рідко викладати нові знімки і показувати своє життя. Після того, як дівчина заговорила про напади істерик і депресії, вона вирішила приділити більше часу собі, тому припинила часто показувати особисте життя.

Під час відповідей на питання, Даша вирішила показати кілька кадрів, які раніше не публікувала, а заодно підігріти інтерес до теми особистого життя.

Після відносин з "Холостяком" Максом Михайлюком дівчина вже перебувала у відносинах, але не розповідала про це і приховувала особистість шанувальника. Тому і цього разу вона обійшлася без слів, коли запитали, від кого ж вона отримала розкішний букет троянд.

Говорячи про низьку активність, Даша відповів: "Депресія і все таке. Ти ж перший про це дізнаєшся», - згадуючи зізнання з минулого. Також вона показала, що далеко не така ікона стилю, як може здатися і в минулому вона одягалася зовсім по-іншому. Це ж стосується і догляду за собою. Щоб отримати ідеальну шкіру, Даша довго її відновлювала і ходила до косметолога на пілінг і чищення.

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