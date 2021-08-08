Українська легендарна виконавиця Софія Ротару підкорила виглядом

Як повідомляє Politeka.net, Софія Ротару продовжує захоплювати шанувальників своєю зовнішністю. Українська співачка чудово виглядає у свої 74 роки, і здається ніби зовсім не старіє. До того ж вона активно виступає і пише нові пісні.

Новий хіт популярної виконавиці "Ледяные дожди" можна вже почути. Співачка виклала шматочок прем'єри у своєму блозі в Instagram.

Ротару опублікувала фрагмент пісні, накладений на кадри її останньої фотосесії. У підписі зірка зазначила, що нова пісня з'явиться на всіх цифрових майданчиках. Вона запропонувала користувачам мережі її послухати і написати в коментарях, що вони думають про новинку.

Для обкладинки пісні Софія Ротару воліла одягатися в джинсовий look. На ній - оверсайз куртка зі світлого деніму з накладними кишенями і чорний облягаючий топ.

Користувачі Мережі почали коментувати моложавий вигляд артистки. Деякі відзначили, що 74-річна співачка виглядає молодше своїх років. Інші хвалили її за прем'єру.

"З прем'єрою! Ви наша гордість", " зофія Михайлівна це неймовірна пісня!", "Пісня торкнулася всі струни серця! 💔 До мурашок в кожній клітинці тіла", - писали в коментарях.

Нагадаємо, єдиний син Софії Ротару показав щасливу співачку в білій сукні і з квітами.

Як Politeka писала, що внучка Ротару в білій сукні і звичайних в'єтнамках підкорила видом на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що сім'я Ротару зібралася в повному складі, від внучки очей не відвести.