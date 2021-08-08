Дар'я Білодід показала струнке тіло у відвертому бікіні

Як повідомляє Politeka.net, 20-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід дозволила собі розслабитися після повернення з ігор в Токіо, де вона здобула бронзову нагороду.

Кілька годин тому одна з найкрасивіших українських чемпіонок показала в сторіз свого Insta-блогу кілька кадрів з відпустки.

Дарина опублікувала кілька відео, на яких позувала в світлому бікіні, який ледь прикривав спокусливі форми спортсменки. Відео були зроблені на пляжі, серед райських пісків і бірюзової води.

На кадрах вона біжить по пляжу, то наближаючись, то віддаляючись від об'єктива камери. Її досконале тіло можна було розглянути з усіх боків. Фігура Білодід здається помітно постройнівшою. Як відомо, Дар'я Білодід ніколи не сиділа на дієтах і полюбилася багатьом фотографам саме своєю натуральною красою.

У такому образі можна легко і просто стати королевою пляжу. Надихаємося!

Варто відзначити, що Дарина Білодід заявила, що має намір і далі брати участь в Олімпійських іграх, але вже в іншій вазі.

"До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Буду намагатися, щоб ця мрія здійснилася", - зазначила спортсменка.

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