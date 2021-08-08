Не кожна людина може дати це відчуття

Актриса Наталія Денисенко показала барвисті фото і розповіла особисту історію

Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко у вільний час любить покататися на коні або зайнятися спортом.

На своїй сторінці в Instagram вона показала кадри в компанії білого скакуна і зізналася, що він її улюбленець.

В її блозі з'явилося фото, де вона зображена поруч з білим конем. Для фотоісторії актриса одяглася в легку хвилясту білу сукню із завищеною лінією талії. Образ наїзниці був доповнений широкополем капелюхом в тон вбрання.

У підписі до фото вона зізналася, що коні рідко її слухають, тому що відчувають м'якість характеру і невеликий страх. Але цей білий скакун відрізнявся від інших. На ньому Денисенко не боялася їздити, адже він відразу дав зрозуміти що з ним вона буду в безпеці.

"Деякі можуть сказати: безхарактерність, а я скажу: велика сила. Адже навіть не кожна людина може дати це відчуття - просто бути собою! Не перестану говорити-кращий кінь в моєму житті!",- підсумувала Денисенко.

Варто нагадати, що нещодавно чоловік актриси Андрій Федінчик влаштував бійку в Києві. Після того, як в мережі з'явилося відео інциденту зірки серіалу "Татусі" з водієм, Наталка написала, що у Андрія складний період в житті і вибачилася за інцидент.

Нaгaдaємо, що заслужений артист України влаштував бійку на дорозі, вибачення не допомогли.

Як Politeka повідомлялa, що чоловік зірки "Кріпосної" покаявся перед українцями за ганебну бійку.

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