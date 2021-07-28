Українська актриса Наталія Денисенко, яка прославилася після ролі в серіалі "Кріпасна", прокоментувала бійку чоловіка в Києві, а в мережі продовжують обговорювати інцидент

Наталія Денисенко з 2017 року одружена з Заслуженим артистом України Андрієм Фединчиком, повідомляє Politeka.net. На фото в соцмережах пара виглядає щасливими батьками сина Андрія, у яких ніби немає проблем.

Однак недавній випадок у Києві шокував усіх.

У Мережу потрапили кадри того, як Андрій Федінчик напав з кулаками на водія, після того, як сам створив аварійну ситуацію. Пізніше артист вибачився за свої дії.

За словами Фединчика, у нього стався нервовий зрив через складний період в житті.

Наталія Денисенко також прокоментував ситуацію, заявивши, що не очікувала у своєму житті такого.

У мережі ж обурюються навіть після вибачень, обговорюючи поведінку артиста, й висловлюючи свою думку в коментарях:

"У кожного з нас проблеми, але ніхто не кидається на людей без причини", "йому до "зіркі" ще дуууже далеко....А ось те, що він "зірку зловив" - це точно", "нічого страшного, він теж людина. Буває все в житті", "з головою проблеми, а не з роботою і СІМ'ЄЮ".

Зазначимо, скандал на дорозі стався, за словами очевидців, коли актор рухався на електросамокаті зигзагами. Водії сигналили Фединчику, але той у відповідь затіяв бійку.

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