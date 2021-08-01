Актриса, головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина звернулася до заслуженого артиста України Андрія Фединчика, який влаштував бійку в Києві

Фединчик влаштував бійку на столичній дорозі 24 липня. Актор їхав на електросамокаті зигзагами, обурюючи інших водіїв. Однак, коли ті почали йому сигналити, артист став вести себе агресивно, спробував насильно витягнути одного з водіїв з машини, матюкався, а пізніше, коли його спробували втихомирити, виривався і бився головою.

Пізніше Федінчик записав відеозвернення, в якому зізнався, що у нього проблеми з контролем гніву. Він попросив вибачення зха свій вчинок. Також Андрій зазначив, що звернувся за допомогою до фахівця, щоб вирішити цю проблему.

Зазначимо, на одкровення колеги відреагувала Ксенія Мішина.

"Федюш, усвідомлення-це вже трансформація і новий щабель . Це завжди відбувається через конфлікт . Зате тепер ти побачив чітко проблему і вирішуєш її», - написала вона.

Нагадавши, Сумська публічно звернулася до заслуженого артиста України після скандальної бійки.

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