Не каждый человек может дать это ощущение

Актриса Наталья Денисенко показала красочные фото и рассказала личную историю

Как сообщает Politeka.net, звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко в свободное время любит покататься на лошади или заняться спортом.

На своей странице в Instagram она показала кадры в компании белого скакуна и призналась, что он ее любимчик.

В ее блоге появилось фото, где она запечатлена рядом с белой лошадью. Для фотоистории актриса облачилась в легкое струящиеся белое платье с завышенной линией талии. Образ наездницы был дополнен широкополой шляпой в тон наряда.

В подписи к фото она призналась, что лошади редко ее слушают, потому что чувствуют мягкость характера и небольшой страх. Но этот белый скакун отличался от других. На нем Денисенко не боялась ездить, ведь он сразу дал понять что с ним она будет чвствовать себя в безопасности.

"Некоторые могут сказать : бесхарактерность, а я скажу: великая сила. Ведь даже не каждый человек может дать это ощущение - просто быть собой! Не перестану говорить - ЛУЧШИЙ КОНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ!", - подытожила Денисенко.

Стоит напомнить, что недавно муж актрисы Андрей Фединчик устроил драку в Киеве. После того, как в Сети появилось видео инцидента звезды сериала "Папаньки" с водителем, Наталка написала, что у Андрея сложный период в жизни и извинилась за инцидент.

Напомним, что заслуженный артист Украины устроил драку на дороге, извинения не помогли.

Как Politeka сообщала, что муж звезды "Крепостной" покаялся перед украинцами за позорную драку.

Также Politeka писала, что Мишина решила вмешаться в скандал с дракой заслуженного артиста.