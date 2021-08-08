Відомий український співак MELOVIN показався в компанії кокетливою брюнетки

Як повідомляє Politeka.net, український співак і фаворит Андрія Данилка на Євробачення 2018 MELOVIN, справжнє ім'я якого Костянтин Бочаров, активно веде соціальні мережі, ділячись з фанатами найцікавішим.

Цього разу він опублікував цікаве відео в Instagram, і воно викликало ажіотаж в мережі.

MELOVIN показав на кадрах красиву брюнетку, що сидить перед дзеркалом. Все навколо неї оповите димом. Через мить з нього виходить сам співак, він повільно наближається до дівчини, яка вітає його з теплою посмішкою. Костянтин Бочаров зустрічає її погляд у відображенні, а після нахиляється м'яко цілуючи красуню в щоку.

Таємничою дівчиною, яка склала компанію співакові виявилася Pr manager - Леся Поврозник.

Користувачі Мережі прийшли в захват від відео і залишили під ним хвалебні коментарі: "Шикарний", "Який погляд", "Ну вау", "Ого, що за чоловік? ", "Це дуже стильово виглядає", "Гаряче", "Просто немає слів".

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