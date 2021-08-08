До чого ж гарненька!

Українська телеведуча Катя Осадча показала, що сталося з її зовнішністю під час відпустки

Як передає Politeka.net, зірка знаходиться на останніх термінах вагітності. Разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим вона насолоджувалася відпочинком біля моря.

На свіжому фото красуня показала, як змінила її відпустка. Вона опублікувала фото в купальнику, похвалившись засмаглою шкірою. Так як Катя від природи світла, її волосся і брови практично повністю вигоріли на сонці. Це прекрасно видно на фото, для якого телеведуча позувала без косметики.

"Вигорівші брови, тонна кавуна :) і кілометри відкритої води - відпустка вдалася, а ви вже були у відпустці, або тільки збираєтеся?",- звернулася Осадча до шанувальників.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів і компліментів.

"Немає нічого красивішого", "красуня", «такі всі красуні вдома», «така справжня, вам дуже пасує вагітність», "а кавун це must have влітку", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Осадча показала, як проводить час, поки чоловік на роботі: "Скоро мама буде не дуже потрібна".

Ще Politeka писала, що Осадча в купальнику показала, як розважає маленького сина: "у нашому житті...".

Також Politeka повідомляла, що Осадча показала, як грає з сином, поки Горбунов не бачить.