Українська танцівниця Олена Шоптенко, яка стала головним хореографом на "Танцях з зірками", похвалилася квітучим виглядом
Як передає Politeka.net, 33-річна Шоптенко активно веде свій Instagram, в якому регулярно балує шанувальників яскравими кадрами. Цього разу зірка позувала на сходинках в красивому літньому костюмі блакитного кольору. Дівчина вибрала коротенькі шортики, в яких її стрункі ніжки виглядали просто чудово. Образ ефектно доповнило розпущене волосся блондинки. Варто відзначити, що, незважаючи на спортивний стиль одягу, Шоптенко вдається виглядати дуже жіночно і ніжно. На відео красуня помахала головою, що додало ролику особливого шарму.
Як відомо, після останнього сезону "Танців з зірками" Олена відмовилася брати участь в шоу в якості учасника. Тепер танцівниця займатиметься постановками номерів для проекту.
Відзначимо, що крім напруженої роботи і зайнятості в численних проектах Шоптенко встигає виховувати маленького сина. Після пологів зірка дуже швидко повернулася в спортивну форму.
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