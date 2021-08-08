Зірка "Дизель шоу", відома актриса Вікторія Булітко змусила говорити про себе, показавши несподіваний образ

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала серію фото, на яких позувала в концертній сукні фіолетового кольору. Сукня з ефектними воланами вигідно підкреслила фігуру актриси.

"Нічого не помічаєш?",- підписала фото Вікторія.

Далі вона опублікувала ще кілька фотографій, після чого показала, в чому була заковика. Справа в тому, що Булітко позувала в різних босоніжках.

Правда, мало хто з шанувальників це помітив. Зате фанати звернули увагу на раптово кругленький животик артистки. Це змусило Вікторію опублікувати окрему сторіс, в якій пояснити «походження» животика.

"І..Ні..я не вагітна) це так світло впало", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що у 35-річної Булітко на даний момент немає дітей. При цьому у неї є кохана людина, з якою вона не з'являється на публіці.

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