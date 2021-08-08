Солістка групи "Go_A" Катерина Павленко показала, як відпочиває в Естонії

Як передає Politeka.net, після участі в "Євробаченні" Павленко та її гурт стали неймовірно популярними. Їх стали запрошувати виступати в різних проектах і брати участь в інтерв'ю. Нещодавно артистка вирушила в заслужений відпочинок в Естонію, де розслаблялася на березі Балтійського моря.

На свіжих кадрах Павленко показала, як сидить на каменях біля потемнілого моря. Було холодно, тому Катя закуталася в куртку і одягла капюшон. Поруч з нею прекрасними романтичними видами милувався конус, який артистка скрізь возить з собою, і який є супутником на багатьох її фотографіях.

"Час мріяти", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях новій українській зірці залишили масу приємних слів.

"На цій фотці ідеально все", "дивимося з конусом в світле майбутнє", "яке красиве місце", "Естонія передає тобі любов, приємного польоту сьогодні ввечері", "умиротворення", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Павленко в незвичайній позі змусила захоплюватися собою:"маленька, заобнімала б".

Ще Politeka писала, що Катерина Павленко в "маскуванні" показала свою унікальність:"Камеру вирубуємо".

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