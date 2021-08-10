Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова показала незручний момент з вечірніх розваг
Дівчина стала популярна в Instagram після завершення «Холостяка», причому Даша не стала припиняти ведення своєї сторінки так, як їй подобається. Незважаючи на те, що дана платформа стала основним засобом заробітку, вона також не боїться показати справжню себе.
Ульянова демонструє в мережі вельми провокативні і спекотні кадри, якими звертає на себе увагу. Оскільки Даша професійна гімнастка, знімки зі шпагатами для неї стали вже традицією.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Осадча оригінально показала свою третю дитину, зворушивши українців: "Хвилюючий момент для всіх"
Грозові дощі зачаяться, давши українцям день перепочити: якою буде погода з понеділка
Раптово обірвалося життя відомого коміка і актора, йому було всього 41: деталі нещастя
Знаменита актриса пішла з життя за 13 днів до свого ювілею: колеги повідомили про втрату
І, як виявилося, під час гулянь не обходиться без незручних моментів. Щоб бути з аудиторією ближче, Ульянова показала, як під час вечірніх гулянь звалилася зі столу і впала на диван.
Причому до цього Даша спробувала зробити шпагат, задерши ногу до стелі в короткій сукні. Нічого не вийшло і дівчина впала вниз, що і показала в сторі під час відповідей на питання.
Нагадавши, переможниця "Холостяка" після пишного "весілля" з Олегом Кензовим зізналася в проблемах: "постійно плачу"
Як повідомляла Politeka, Ульянову з " Холостяка "розпекли за зайве збільшення губ:" хто вас підбиває на цю фігню?"
Також Politeka писала, що Кензов з розмахом відгуляв "весілля" з переможницею "Холостяка" Ульянової: "у стилі а-ля Сердючка"