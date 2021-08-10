Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова показала незручний момент з вечірніх розваг

Дівчина стала популярна в Instagram після завершення «Холостяка», причому Даша не стала припиняти ведення своєї сторінки так, як їй подобається. Незважаючи на те, що дана платформа стала основним засобом заробітку, вона також не боїться показати справжню себе.

Ульянова демонструє в мережі вельми провокативні і спекотні кадри, якими звертає на себе увагу. Оскільки Даша професійна гімнастка, знімки зі шпагатами для неї стали вже традицією.

І, як виявилося, під час гулянь не обходиться без незручних моментів. Щоб бути з аудиторією ближче, Ульянова показала, як під час вечірніх гулянь звалилася зі столу і впала на диван.

Причому до цього Даша спробувала зробити шпагат, задерши ногу до стелі в короткій сукні. Нічого не вийшло і дівчина впала вниз, що і показала в сторі під час відповідей на питання.