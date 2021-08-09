Українська телеведуча Катя Осадча показала, як відпочиває вдома з сином після курорту

Катерина є незмінною телеведучою програми» Світське життя", тому завжди в курсі всіх подій і постійно їздить на різні заходи, щоб взяти інтерв'ю. Нещодавно Осадча вирушила в невелику відпустку з сином і чоловіком, де провела кілька яскравих днів.

По поверненню з відпочинку Катерина показала, як змінився її зовнішній вигляд і як сильно вона за цей час засмагла. Оскільки зірка знаходиться на останніх термінах вагітності, то намагається демонструвати більше обличчя, не роблячи акцент на фігурі.

Так, цього разу на серії кадрів Осадча похвалилася домашнім "курортом" з сином і садом, яким помилувалася в сонячний день. Як видно, хлопчик насолоджувався відпочинком, як і мама, проїжджаючи в саду на своїй міні-машині.

"Дитячі радості, радості мами... вдома теж курорт" - написала Катерина під знімками.

Також Катерина показала, як змінила її відпустку. Вона опублікувала фото в купальнику, похвалившись засмаглою шкірою.

"Вицвілі брови, тонна кавуна :) і кілометри відкритої води - відпустка вдалася, а ви вже були у відпустці, або тільки збираєтеся?",- звернулася Осадча до шанувальників.

Нагадаємо, що Осадча показала, як проводить час, поки чоловік на роботі: "Скоро мама буде не дуже потрібна".

Ще Politeka писала, що Осадча в купальнику показала, як розважає маленького сина: "у нашому житті...".

Також Politeka повідомляла, що Осадча показала, як грає з сином, поки Горбунов не бачить.