Відома українська співачка Оля Цибульська звикла вести Instagram досить яскраво-показувати кадри з життя

Говорити про особисте і дивувати гуморними витівками на зйомках для зірки стала звичною справа. Цього ж разу Цибульська вирішила поділитися особистими кадрами з вихідних, які проводила в компанії чоловіка і маленького сина.

Особисті стосунки Ольга намагається не коментувати і не розповідає про сім'ю, щоб не привертати до цієї теми увагу. Однак деякі дрібниці артистка все ж показує.

Зірка написала на самому початку поїздки під кадрами, що хотілося побути втрьох цілий день і тепер вони відправляються в пізнавальну поїздку.

"Далі ми попливли до Ржищева. І тут ми ще не знали, що його історія нас шокує. Радянська влада була так одержима жадібністю до дешевої електроенергії, що затопила 82 села, аби побудувати тут ТЕС. Просто відкрили дамбу " - розповіла Цибульська під кадрами.

Також вона показала, як відвідала церкву і згадала будинок лісоруба – єдині будівлі, від яких залишилося хоч щось після потопу.

"Решта пішли під воду. У 2011 році батюшка і його парафіяни реставрували церкву і тепер туди можна приходити всім», - додала телеведуча.

Нагадавши, Цибульська несподівано показала сина і чоловіка, якого від усіх приховує.

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