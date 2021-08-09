Учасник балету співачки Олі Полякової, екс-учасник шоу "Танці з зірками" з Лесею Нікітюк Максим Єжов знову відзначився
Цього разу відомий український хореограф розмістив на своїй сторінці в Instagram черговий провокативний кадр з демонстрацією своєї підтягнутої фігури.
Цього разу танцюрист запропонував придумати оригінальний підпис для його кадру, на якому чоловік з гордістю продемонстрував підтягнуте тіло і ідеальний прес, задерши майку.
"Придумай назву до фотки! Найоригінальнішому приз від мене Ех Бургер masterburger» - написав танцюрист.
Користувачі поспішили відповісти:
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"Полякова, у мене вихідний🤣; Ну нічого собі! Зовсім з ланцюга зірвався!; Я вже не можу. Поверніть мене до Харкова, будь ласка!!!; Здрастуйте пірсинг пупка робите? Я готовий😂; як вам погляд ...? Мого пупка 😄; Шалунішка 😂; перевіримо пупик музичний чи ні 😂; елемент танцю на кріслі 😍; ніякого ботекса!!; Я ніколи не буду танцювати під чиюсь дудку: Леся Нікітюк:😏».
Варто відзначити, що фото артистка в одних білих плавках перед дзеркалом на тлі ліжка викликало у колег артиста вельми бурхливу реакцію раніше.
"Ти надихнувся однією відомою артисткою і теж виклав фото зі змією?"- відреагувала на знімок Полякова, ймовірно, маючи на увазі фото української співачки Тіни Кароль з пітоном.
"Це не змія, це удав", - висловилася українська ведуча Леся Нікітюк.
Нагадавши, Нікітюк у сукні з непристойним розрізом заінтригувала фотосесією на вулиці
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