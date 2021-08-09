Участник балета певицы Оли Поляковой, экс-участник шоу "Танцы со звездами" с Лесей Никитюк Максим Ежов снова отличился

В этот раз известный украинский хореограф разместил на своей странице в Инстаграм очередной провокативный кадр с демонстрацией своей подтянутой фигуры.

В этот раз танцор предложил придумать оригинальную подпись для его кадра, на котором мужчина с гордостью продемонстрировал подтянутое тело и идеальный пресс, задрав майку.

«Придумай названия к фотке! Самому оригинальному приз от меня эх Бургер masterburger» - написал танцор.

Пользователи поспешили ответить:

«Полякова, у меня выходной🤣; Ну ничего себе! Совсем с цепи сорвался!; Я уже не могу. Верните меня в Харьков, пожалуйста!!!; Здравствуйте пирсинг пупка делаете? Я готов😂; Как вам взгляд ...? Моего пупка 😄; Шалунишка 😂; Проверим пупик музыкальный или нет 😂; Элемент танца на кресле 😍; Никакого ботекса!!; Я никогда не буду плясать под чью-то дудку: Леся Никитюк:😏».

Стоит отметить, что фото артистка в одних белых плавках перед зеркалом на фоне постели вызвало у коллег артиста весьма бурную реакцию ранее.

"Ты вдохновился одной известной артисткой и тоже выложил фото со змеей?" – отреагировала на снимок Полякова, вероятно, подразумевая фото украинской певицы Тины Кароль с питоном.

"Это не змея, это удав", – высказалась украинская ведущая Леся Никитюк.

Напомним, Никитюк в платье с неприличным разрезом заинтриговала фотосессией на улице

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