Підготовка до масштабного святкового концерту " незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни " йде повним ходом
Спеціально до свята Дня Незалежності організатори концерту планують досить багато сюрпризів. Тому головний хореограф Дня Незалежності прокоментував підготовку до свята.
У соціальній мережі Instagram прокоментували ситуацію з підготовкою до виступу «ДНК», який пройде на стадіоні «Олімпійський». Як виявилося, цього разу на святі не стандартного конферансу, а один з головних акцентів буде зроблений з упором на хореографію
У головного хореографа стадіонного дійства Руслана Махова запитали про підготовку до головного свята країни. Так, Махов розповів, що в планах творців зараз правильно підкреслити виступи відомих артистів, адже їх цього року буде дуже багато.
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"Звичайно, хочеться привнести в шоу сучасне бачення, але при цьому намагаємося не втратити той колорит і важливість епохи, в якій створювалася музика, кліпи, пісні тих артистів з якими я буду працювати на стадіоні» - розповідає хореограф.
Вже відомо, що все буде поєднуватися в одному стилі, але з різною концепцією номерів. У шоу задіяно близько 40-ка танцюристів. Будуть різні номери, також чисто чоловічі постановки, або чисто жіночі.
"Будуть навіть клони деяких артистів, не буду розкривати таємниці, яких саме. Також будуть і акробати, класичні танцівники і багато інших сюрпризів», - розповідає також Махов.
Нагадаємо, що в концерті візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.
"У нас же благодійний концерт. Таким чином, і артисти, і люди, які прийдуть на свято, можуть взяти участь у благодійності. Всі гроші переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва-музей Івана Марчука", - зазначила Катя Царик.
За її словами, деякі артисти навіть скасували свої оплачувані концерти в цей день, щоб виступити на святковому шоу.
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