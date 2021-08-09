Українська співачка, героїня шоу «Холостячка» Злата Огневич розповіла, як налаштовує себе на позитивний лад
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка вирішила поділитися своїми особистими установками.
"Знімати градус відповідальності.
Більше діяти, ніж мріяти.
Не перебільшувати значення подій (читати: «не паритися з кожного приводу»).
Перестати годувати дитячі страхи.
Змінити слово "повинен" на "я хочу".
Переверни сторінку, прийшов час нової глави.
Все, що навколо-належить мені, а я належу тому, що навколо.
Вести щоденник емоцій, думок, інсайтів.
Частіше посміхатися. І своєму відображенню-теж", - розповіла Злата про свої секрети, які допомагають їй відчувати себе щасливою.
У коментарях її пост знайшов масу слів підтримки.
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"Як же круто все підмічено у Вашому посту, Златочка. Спасибі велике за мотивацію!", "Чуттєве фото", "Красива дуже Злата", "ви не тільки красуня, але і дівчина правильно мисляча", "Супер! А твоя посмішка розкішна!", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Злата Огневич в пікантному образі з білою сорочкою заговорила про саморозвиток: "Мій улюблений пункт...".
Нагадаємо, що Огневич в шовковій сукні-ночнушці вразила виглядом: розмір декольте вражає.
А ще Politeka повідомляла, що Огневич в розпал зйомок "Холостячки" розповіла про пристрасне побачення: "До мурашок...".