Українська співачка, героїня шоу «Холостячка» Злата Огневич розповіла, як налаштовує себе на позитивний лад

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка вирішила поділитися своїми особистими установками.

"Знімати градус відповідальності.

Більше діяти, ніж мріяти.

Не перебільшувати значення подій (читати: «не паритися з кожного приводу»).

Перестати годувати дитячі страхи.

Змінити слово "повинен" на "я хочу".

Переверни сторінку, прийшов час нової глави.

Все, що навколо-належить мені, а я належу тому, що навколо.

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Частіше посміхатися. І своєму відображенню-теж", - розповіла Злата про свої секрети, які допомагають їй відчувати себе щасливою.

У коментарях її пост знайшов масу слів підтримки.

"Як же круто все підмічено у Вашому посту, Златочка. Спасибі велике за мотивацію!", "Чуттєве фото", "Красива дуже Злата", "ви не тільки красуня, але і дівчина правильно мисляча", "Супер! А твоя посмішка розкішна!", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич в пікантному образі з білою сорочкою заговорила про саморозвиток: "Мій улюблений пункт...".

Нагадаємо, що Огневич в шовковій сукні-ночнушці вразила виглядом: розмір декольте вражає.

А ще Politeka повідомляла, що Огневич в розпал зйомок "Холостячки" розповіла про пристрасне побачення: "До мурашок...".