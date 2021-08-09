Маленький син 51-річної Ірини Білик Табріз показав, що приносить йому найбільше задоволення
Як пише Politeka.net, у 5-річного сина української співачки і російського фотографа Аслана Ахмадова вже є Instagram, в якому адміністратори аккаунта показують життя і захоплення зіркового малюка. Незважаючи на такий юний вік, Табриз вже є амбасадором дитячого продюсерського центру.
На свіжих фото хлопчик позував в стильних сонцезахисних окулярах з величезним пакетом в руках. Як виявилося, в пакеті Табріз ніс тільки що куплену іграшку.
"Люблю іграшковий шопінг! А ви, любите Шопінг?",- підписали фото автори аккаунта.
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Зазначимо, що нещодавно батьки хлопчика розлучилися. Після розлучення Табріз живе з мамою, але проводить чимало часу з батьком. Нещодавно Аслан публікував у себе в Instagram сторіс про те, як веселиться з сином. Нагадаємо, що Табріза народила сурогатна мати. По материнській лінії у хлопчика є старший брат Гліб.
Нагадаємо, що Ірина Білик здивувала новинами про нове розлучення:"офіційно".
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А ще Politeka повідомляла, що Ірина Білик розповіла про своїх улюблених чоловіків: "їх двоє!".