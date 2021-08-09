Українська співачка Оля Полякова поділилася ексклюзивними кадрами з масштабного фестивалю

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка підкорила сцену Маріупольського фестивалю. Красуня була одягнена в концертний наряд, який підкреслив її фігурку і довгі стрункі ніжки. На ногах у співачки красувалися колготки в сіточку, які додали пікантності її образу.

На одному з фото Ольга розпласталася на руках двох танцівників зі свого балету. Підкачані хлопці з легкістю підняли "королеву ночі" в повітря.

"Приголомшливий концерт був вчора в рамках музичного фестивалю @mrplcity.fest в Маріуполі. Мої-дочекалися мене, і ніхто не пішов спати. Відшльопали як слід один одного. Сподіваюся, дуже скоро повторимо!",- підписала фото зірка.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів.

"Супер-STAR", "Краща", "Енергетика була супер! Спасибі за концерт", "В Казахстан приїжджайте!! У нас такої краси немає!!", "Кайф", - пишуть користувачі Мережі.

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