Украинская певица Оля Полякова поделилась эксклюзивными кадрами с масштабного фестиваля

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда покорила сцену мариупольского фестиваля. Красотка была одета в концертный наряд, который подчеркнул ее фигурку и длинные стройные ножки. На ногах у певицы красовались колготки в сеточку, которые добавили пикантности ее образу.

На одном из фото Ольга распласталась на руках двух танцовщиков из своего балета. Подкачанные парни с легкостью подняли «королеву ночи» в воздух.

«Потрясающий концерт был вчера в рамках музыкального фестиваля @mrplcity.fest в Мариуполе. Мои - дождались меня, и никто не пошел спать. Отшлепали как следует друг друга. Надеюсь, очень скоро повторим!», - подписала фото звезда.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.

«Супер-STAR», «Лучшая», «Энергетика была супер! Спасибо за концерт», «В Казахстан приезжайте!! У нас такой красоты нет!!», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Полякова показала неродного отца, о котором всегда молчала: "Не рассказывала никому…".

Ранее писалось о том, что Поляковой не угодили столовые приборы, досталось ее помощнице: "Кто купил эти...".

А еще Politeka сообщала, что Полякова скопировала образ дочери-подростка и пустилась в пляс: фото.