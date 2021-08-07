Співачка Оля Полякова звикла хвалитися епатажними образами на концерті, проте на чужому здивувала всіх
Артистка з'являється на своїх концертах в досить сміливих образах і сукнях з бус, які будуть важити кілька кг. При цьому зірка не приховує свою привабливість і виступає в максимально відкритих костюмах, переодягаючись між виступами.
На концертах інших виконавців же Полякову просто не впізнати. Так, нещодавно вона з'явилася на виступі одного артиста, вразивши домашнім виглядом дівчинки-підлітка. У сірих лосинах з написами, куртці-вітровці з блискучими вставками зірка виглядала дуже просто.
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А розпатлані косички і відсутність макіяжу зробили образ Полякової ще більш звичайним. Не обійшлося без звичних танців на камеру. Як видно, зірка не боїться бути справжньою.
Раніше ми писали, що зірка опинилася в центрі скандалу і відреагувала на масовий хейт, що посипався на її сім'ю після того, як в мережі показали кадри з першого концерту Маші. Дівчина пробує свої сили в співочій кар'єрі.
Під час виступу зі своєю групою "шви" вона виконала матірну пісню. Її мама при цьому знімала процес і посміхалася. Більш того, Полякова похвалила дочку, виклавши фргаменти у себе в Instagram.
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