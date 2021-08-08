Співачка Оля Полякова показала свою майстерність на кухні
Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як відомо, співачка володіє особняком в селі Старе, що в Бориспільському районі. Зірка часто ділиться подробицями життя за містом у своєму Instagram
"Таня, а ви тут? Допоможіть, будь ласка, а то дитини цього змусити неможливо. І, будь ласка, хто купив ці ложки? Ви? Ви ці ложки заберіть собі додому, а мені купіть нормальні. Вони гнуться!", - розсміявшись заявила співачка.
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А ще Politeka повідомляла, що Оля Полякова і екс-учасниця "Голосу країни" більше не вітаються: подробиці конфлікту.