Співачка Оля Полякова показала свою майстерність на кухні

Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як відомо, співачка володіє особняком в селі Старе, що в Бориспільському районі. Зірка часто ділиться подробицями життя за містом у своєму Instagram

Цього разу артистка поділилася майстер-класом з приготування чіабатти та житнього хліба.

Під час замішування тіста Полякова звернулася до доньки, але та відмовилася допомагати мамі. Тоді співачка покликала свою помічницю.



"Таня, а ви тут? Допоможіть, будь ласка, а то дитини цього змусити неможливо. І, будь ласка, хто купив ці ложки? Ви? Ви ці ложки заберіть собі додому, а мені купіть нормальні. Вони гнуться!", - розсміявшись заявила співачка.

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