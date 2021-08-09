Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес віддає перевагу для зйомок вельми пікантні образи
Стиль Дженніфер Лопес в останні роки нітрохи не змінився, більш того, 52-річна знаменитість навіть не думає приховувати пишні форми і навмисно робить на них різні акценти. За останній час Лопес кілька разів влаштовувала фотосесії в нарядах, що повністю відкривають огляд на її фігуру.
Сукні з бус, костюм з сіточки або наряд з незвичайною золотою взуттям – Дженніфер відзначилася скрізь. Цього разу шанувальники нагадали ще про одного луку Лопес, які підкорив їх своєю відвертістю.
"Заборонена краса у цієї жінки, безумство" - пишуть шанувальники.
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У білому боді, прозорій сукні з ременем і вельми відкритому декольте Дженніфер має намір відкрила засмаглі ноги і відчинила низ наряду. Масивні дорогі прикраси з камінням доповнили незвичайний образ разом із зачіскою, прикрашеною аксесуарами в тон. Такий лук не міг залишитися непоміченим, тому користувачі висловили свою думку в коментарях.
Також папараці зняли, як Аффлек тримався за сідниці Лопес під час відпочинку на яхті. Таким чином зірки повторили своє фото 20-річної давності.
"Бен Аффлек на тому ж місці 20 років потому", - підписали фото автори каналу в Instagram.
Нагадаємо, що Джей Ло влаштувала пікантне дефіле в бікіні:"їй не може бути 52".
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Також Politeka писала, що Джей Ло в купальнику показала, чим знову спокусила Аффлека:"досвідчена Диво-жінка".