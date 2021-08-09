Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес предпочитает для съемок весьма пикантные образы

Стиль Дженнифер Лопес в последние годы ничуть не изменился, более того, 52-летняя знаменитость даже не думает скрывать пышные формы и намеренно делает на них различные акценты. За последнее время Лопес несколько раз устраивала фотосессии в нарядах, полностью открывающих обзор на ее фигуру.

Платья из бус, костюм из сеточки или наряд с необычной золотой обувью – Дженнифер отличилась везде. В этот раз поклонники напомнили еще об одном луке Лопес, которые покорил их своей откровенностью.

"Запретная красота у этой женщины, безумие" - пишут поклонники.

В белом боди, прозрачном платье с ремнем и весьма открытом декольте Дженнифер намерено открыла загорелые ноги и распахнула низ наряда. Массивные дорогие украшения с камнями дополнили необычный образ вместе с прической, украшенной аксессуарами в тон. Такой лук не мог остаться незамеченным, поэтому пользователи выразили свое мнение в комментариях.

Также папарацци засняли, как Аффлек держался за ягодицы Лопес во время отдыха на яхте. Таким образом звезды повторили свое фото 20-летней давности.

«Бен Аффлек на том же месте 20 лет спустя», - подписали фото авторы канала в Инстаграм.

Напомним, что Джей Ло устроила пикантное дефиле в бикини: "Ей не может быть 52".

Как сообщала Politeka, Джей Ло рассмешила необычным поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется…".

Также Politeka писала, что Джей Ло в купальнике показала, чем вновь соблазнила Аффлека: "Опытная чудо-женщина".