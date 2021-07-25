Дженнифер Лопес восхитила спортивным телом на горячем видео

Как сообщает Politeka.net, Дженнифер Лопес регулярно представляет новые треки и активно снимается в кино. Еще сильнее фанатов волнует ее неувядающая внешность.

Новое доказательство трудолюбия и прекрасных спортивных данных она продемонстрировала на своей странице сети Instagram.

Дженнифер запостила новое видео, на котором показала свою гибкость и артистизм. Певица прямо на палубе устроила соблазнительное дефиле с горячими элементами.

Она надела красный купальник на тонких завязках, который подчеркнул все достоинства ее фигуры - аппетитные формы, стройные бедра и тонкую талию. От макияжа звезда не отказалась, сделав его минимальным. Волосы она заплела в небрежный пучок. Образ одной из самых соблазнительных звезд в мире дополнили солнцезащитные очки и пляжная накидка.

В подписи к публикации Лопес отметила, что видео было сделано во время празднования ее 52-ого дня рождения.

Фолловеры исполнительницы снова признали ее "самой красивой в мире" и не смогли поверить, что ей 52.

"Ей не может быть 52", "Ты такая красивая", " Посмотри на эту женщину. Идеал", "Хочу так выглядеть в 52", "Это тело! Этот купальник. Королева", "Даст фору молодым красоткам", - писали в комментариях.

Напомним, что дочь Дженнифер Лопес на прогулке с мамой вызвала недоумение.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в обтягивающих лосинах показала эффектный шпагат и не только.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-шортах окунула свои сочные "персики" в морскую пену.