Певица и актриса Дженнифер Лопес в своей день рождения публично призналась в чувствах Бену Аффлеку
Вчера, 24 июля американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила свое 52-летие и наконец открыто заявила о своих отношениях с экс-женихом Беном Аффлеком. День рождения звезда решила отметить на яхте, поэтому без традиционных жарких кадров в бикини не обошлось.
Но на этом Лопес не ограничилась и опубликовала также кадр со своим возлюбленным. Так, на жарком фото, сделанным на яхте, артистка без скромности целуется с Беном, который нежно обнимает ее за плечи.
Фотография ошеломила поклонников артистки, и буквально за считанные минуты кадр разлетелся по сети. Стоит отметить, что в прошлом пара была женихом и невестой, но они разорвали помолвку в 2004 году за несколько дней до свадьбы.
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«Мы одержимы этим снимком именинницы @jlo и ее мужчины @benaffleck 💗❤️ Любовь всегда побеждает 💞; Не волнуйтесь, скоро его продадут 😂; Я вижу, у него все еще есть тело Бэтмена… ..🔥; Они всегда должны были быть вместе ❤️👏🙌; опытная чудо-женщина; Это так мило 😍; Любовь всегда побеждает ?? Как будто им пришлось бороться, чтобы их приняли ... хорошо».
Напомним, что дочь Дженнифер Лопес на прогулке с мамой вызвала недоумение.
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