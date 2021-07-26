Певица и актриса Дженнифер Лопес в своей день рождения публично призналась в чувствах Бену Аффлеку

Вчера, 24 июля американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила свое 52-летие и наконец открыто заявила о своих отношениях с экс-женихом Беном Аффлеком. День рождения звезда решила отметить на яхте, поэтому без традиционных жарких кадров в бикини не обошлось.

Но на этом Лопес не ограничилась и опубликовала также кадр со своим возлюбленным. Так, на жарком фото, сделанным на яхте, артистка без скромности целуется с Беном, который нежно обнимает ее за плечи.

Фотография ошеломила поклонников артистки, и буквально за считанные минуты кадр разлетелся по сети. Стоит отметить, что в прошлом пара была женихом и невестой, но они разорвали помолвку в 2004 году за несколько дней до свадьбы.

«Мы одержимы этим снимком именинницы @jlo и ее мужчины @benaffleck 💗❤️ Любовь всегда побеждает 💞; Не волнуйтесь, скоро его продадут 😂; Я вижу, у него все еще есть тело Бэтмена… ..🔥; Они всегда должны были быть вместе ❤️👏🙌; опытная чудо-женщина; Это так мило 😍; Любовь всегда побеждает ?? Как будто им пришлось бороться, чтобы их приняли ... хорошо».

Напомним, что дочь Дженнифер Лопес на прогулке с мамой вызвала недоумение.

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Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-шортах окунула свои сочные "персики" в морскую пену.