20-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як проходить її літо

Юна красуня, яка зараз навчається і живе в Нью-Йорку, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Минулі вихідні Соня провела зі своєю сім'єю, яка зібралася разом з урочистого приводу: Софія Ротару відсвяткувала своє 74-річчя. Соня вже ділилася з шанувальниками кадрами свого невеликого "дівич-вечора" з бабусею і мамою, який вони втрьох влаштували в саду.

Зараз дівчина вирішила показати, як почався для неї новий тиждень. На новому знімку вона показала свою прогулянку на відкритому повітрі.

Соня позувала в стильному білому вбранні з елегантним декольте, який відмінно підкреслив її засмаглу шкіру. Доповнили образ великий золотий кулон, браслет і модна сіра сумочка, яку дівчина притискала до себе.

Завдяки мінімуму косметики на обличчі Соня виглядала дуже свіжо і природно.

"Як проходить ваше літо?", - поцікавилася дівчина в підписі до свого знімка.

Під фото тут же з'явився лайк її зіркової бабусі.

"Яка ж ти мила!", "Така красива! Я сумую за тобою", "ти безумовно прикрашаєш цей світ і робиш його краще", "ти дуже красива дівчина", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, невістка Софії Ротару засвітилася на курорті з дорослою донькою.

Як повідомляла Politeka, юна внучка Ротару спустила халатик, вразивши пікантними фото на відпочинку.

Також Politeka писала, що 74-річна Ротару закотила гулянку з онукою і невісткою в свій день народження.