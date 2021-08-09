Популярна українська співачка Даша Астаф'єва відверто заговорила про кохання

Колишня солістка групи NikitA і зірка журналу Playboy поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. 36-річна артистка не афішує своє особисте життя, проте в новій публікації вона вирішила поговорити з шанувальниками про кохання.

"Говори тоді, коли слова твої про кохання. Навіть крізь сльози. Навчися прощати тих, хто поруч. Так знайдеш дорогу прощення до себе. Часом неможливо не любити людину, навіть якщо він бачаться всьому світу поганим. Зустрічі зі своїм гідний кожен. Але, не у всіх вона трапляється...саме страх, а не зло, як часто вважають, не дає розкритися коханню", - проникливо написала Астаф'єва.

Цей пост вона супроводила новою серією своїх портретів. На атмосферних фото співачка в елегантному образі позує крупним планом в напівтемній кімнаті. На ній незвичайний наряд, що складається з безлічі тонких сріблястих ланцюжків. Волосся Астаф'євої укладене в жіночну високу зачіску.

Шанувальники Даші не змогли пройти повз її поста.

"Даша, ви як завжди Богиня", "який богичний у Вас профіль, треба монети з нього карбувати", "Божественна!", "Важко відірвати погляд звичайно", "дав же Бог таке обличчя", - пишуть люди.

Нагадаємо, Астаф'єву на відпочинку несподівано роздягли, показавши декольте крупним планом.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в леопардовому купальнику несподівано заговорила про небезпеки на відпочинку.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в шовковій піжамі поніжилася в ліжку, пікантне фото.