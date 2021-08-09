Внучка покійного українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, Анна Сафрончик, показала чуттєвий образ в костюмі без сорочки на знімальному майданчику

Як відомо, 40-річна родичка культового українського хореографа з дитинства живе в Італії. Завдяки своєму таланту і красі вона змогла побудувати успішну кар'єру як модель, актриса і ведуча.

Зараз Сафрончик продовжує займатися різними проектами, а також активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться з шанувальниками новими образами. Як пише Politeka.net, в новому пості модель вирішила показати себе на знімальному майданчику.

Сафрончик позувала в темно-сірому костюмі з піджаком-оверсайз, який виглядав на ній дуже стильно і сучасно. Пікантною деталлю образу красуні стало те, що вона не стала надягати під піджак, залишивши його розстебнутим. Анна сиділа на стільці перед камерою, дивлячись кудись убік.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз такого фото.

"Мила, ти красива, ти схожа на богиню", "чудова", "яка лялька", "ти дійсно така красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, сіроока внучка Чапкіса в шкіряній спідниці подражнила ідеальним пресом.

Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса потрясла видом в історичному вбранні: "Краса з інших часів".

Також Politeka писала, що внучка Чапкіса здивувала експериментом із зовнішністю, перетворившись на справжню леді.