Внучка покійного українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, Анна Сафрончик, показала чуттєвий образ в костюмі без сорочки на знімальному майданчику
Як відомо, 40-річна родичка культового українського хореографа з дитинства живе в Італії. Завдяки своєму таланту і красі вона змогла побудувати успішну кар'єру як модель, актриса і ведуча.
Зараз Сафрончик продовжує займатися різними проектами, а також активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться з шанувальниками новими образами. Як пише Politeka.net, в новому пості модель вирішила показати себе на знімальному майданчику.
Сафрончик позувала в темно-сірому костюмі з піджаком-оверсайз, який виглядав на ній дуже стильно і сучасно. Пікантною деталлю образу красуні стало те, що вона не стала надягати під піджак, залишивши його розстебнутим. Анна сиділа на стільці перед камерою, дивлячись кудись убік.
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Шанувальники моделі не змогли пройти повз такого фото.
"Мила, ти красива, ти схожа на богиню", "чудова", "яка лялька", "ти дійсно така красива", - пишуть люди.
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