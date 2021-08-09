Внучка покойного украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Григория Чапкиса, Анна Сафрончик, показала чувственный образ в костюме без рубашки на съемочной площадке
Как известно, 40-летняя родственница культового украинского хореографа с детства живет в Италии. Благодаря своему таланту и красоте она смогла построить успешной карьеру как модель, актриса и ведущая.
Сейчас Сафрончик продолжает заниматься различными проектами, а также активно ведет свою страничку в Инстаграм, где делится с поклонниками новыми образами. Как пишет Politeka.net, в новом посте модель решила показать себя на съемочной площадке.
Сафрончик позировала в темно-сером костюме с пиджаком-оверсайз, который выглядел на ней очень стильно и современно. Пикантной деталью образа красотки стало то, что она не стала надевать под пиджак, оставив его расстегнутым. Анна сидела на стуле перед камерой, глядя куда-то в сторону.
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Поклонники модели не смогли пройти мимо такого фото.
«Милая, ты красивая, ты похожа на богиню», «Замечательная», «Какая кукла», «Ты действительно такая красивая», - пишут люди.
Напомним, сероглазая внучка Чапкиса в кожаной юбке подразнила идеальным прессом.
Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса потрясла видом в историческом наряде: "Красота из других времен".
Также Politeka писала, что внучка Чапкиса удивила экспериментом с внешностью, превратившись в настоящую леди.