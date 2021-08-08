Внучка Народного артиста Украины, экс-судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, не устает удивлять своими образами

Анна Сафрончик построила успешную карьеру в Италии, куда еще в детстве переехала с родителями, передает Politeka.net. С детства она занималась творчеством, а также участвовала в различных конкурсах красоты.

Сейчас внучка Чапкиса - модель, актриса, а также ведущая.

Анна активно ведет свою страницу в Инстаграм, сейчас на нее подписаны 552 тысячи пользователей сети, с которыми она регулярно делится кадрами с работы и отдыха, постоянно удивляя сменой образов.

В этот раз артистка решила поэкспериментировать с внешностью. Внучка Чапкиса разместила сторис, в которых она сидела возле зеркала, когда над ней работали стилисты.

Позже звезда показала, что вышло - она позировала с высокой прической, в длинном платье с глубоким декольте и украшениями на шее. Образ получился в стиле 18-19 века, а она превратилась в настоящую леди.

Как оказалось, Сафрончик будет сниматься в новом фильме. Она показала часть сценария, а также съемочную группу.

Отметим, Анна Сафрончик стала известна в 2004 году, когда присоединилась к актерскому составу мыльной оперы "CentoVetrine", в которой исполнила роль коварной Анны Бальди.

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