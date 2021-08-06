40-летняя внучка Григория Чапкиса Анна Сафрончик засветила своего ухажера
Как пишет Politeka.net, красотка долго пыталась держать свою личную жизнь в секрете, но журналисты застукали ее на отдыхе с новым возлюбленным. В кадр фотографов попали пикантные моменты, когда Анна страстно целовалась и обнималась с красавчиком на пляже. Сафрончик позировала в откровенном бикини с трусами-стрингами. Она засветила свою роскошную стройную фигурку.
В Инстаграм Анна опубликовала фото журналистов и удивила заявлением.
"Мы знакомы недавно, давно скрывались, но, увы, со вчерашнего дня…Папарацци..Итак... Представляю вам Gió!", - заявила актриса.
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В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Повезло мужчине», «Кто может быть удачливее, чем он?», «Моя мечта заканчивается здесь», «А откуда у вас фото папарацци?!», «Какая прекрасная пятая точка», «Но такую крутость невозможно скрыть! Красиво!», «Я знаю! Ты красивая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Анна Сафрончик в купальнике продефилировала по пляжу, впечатлив сына Ротару: "Греческая богиня".
Как сообщала Politeka, Анна Сафрончик неожиданно показала своего малыша: "Как же в тебя не влюбиться".
Также Politeka писала, что Анна Сафрончик развлеклась с подругой в Греции, сняв все на камеру: "Всегда номер один".