Актриса і модель з Італії Анна Сафрончик показала свого малюка, радуючи фанатів

Як пише Politeka.net, Анна Сафрончик стала впізнаваною моделлю і актрисою в Італії. Красуня відома українцям, як внучка легендарного хореографа і танцюриста Григорія Чапкіса. Закордонна зірка користується соціальною мережею Instagram, де веде блог, ділячись з сотнями тисяч передплатниками найцікавішим.

На новому фото Анна здалася в білому халаті. На руках у красуні сидів кошеня з незвичайними темно-блакитними очима. Дівчину опублікувала кілька фотографій в блозі, показавши себе і кошеня.

"Закохана в цю пачку", - написала Анна під фотографією.

Підписники поставили понад 4 тисячі лайків і написали компліменти завидній красуні з Італії:

"Відвези його додому .... він буде щасливий", " супер приємна пачка. Я люблю котів, і це так мило", "шикарний і пухнастий кошеня. Як же в тебе не закохатися, кошеня закоханий", "Доброго ранку, чудовий сон", "Пачка така красива, як і ти".

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